Arapongas: Polos nos CMEI’s atendem alunos durante o recesso escolar

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem realizado os atendimentos aos alunos do Berçário, Infantil I, Infantil II e Infantil III nos cinco polos instalados nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) durante o recesso escolar, que vai do dia 11 ao dia 20 de julho. São eles:

- CMEI Ana Paucic (Rua Gavião Preto, 339 - Jard. Petrópolis);

- CMEI Maria A. Fernandes Weiss (Rua Albatroz Real, 111 - Conjunto Del Condor);

- CMEI Pequenos Brilhantes (Rua: Rouxinol, n° 4935 - Bairro: Alto da Boa Vista);

- CMEI Primeiros Passos (Rua Tico Tico Rei, 79 — Jardim Caravelle);

- CMEI Sônia Saikawa Koga (R. Tesoura, 43 - Jardim Bandeirantes).

Nesta terça-feira, 12, a secretária da Educação, Cristiane Cesaria Pablos Rosseti, esteve acompanhando parte das ações. “Essa é uma das prioridades da gestão junto à educação municipal, atender as demandas da população. Durante o recesso escolar muitos pais não têm com quem ou locais para a permanência de seus filhos com segurança, é aí que os nossos polos de atendimentos nos CMEI’s cooperam com a comunidade. Os alunos são acompanhados pela equipa de cada local, com muito amor, carinho e dedicação. Com atividades que reforçam o desenvolvimento dos pequenos”, disse.

Ainda no início do mês passado, a Semed já havia iniciado o processo de organização dos polos através de um formulário de pesquisa com os pais ou responsáveis. Os interessados foram orientados para que fizessem a matrícula para o polo, diretamente no CMEI onde o aluno é matriculado. As matrículas foram feitas entre os dias 20 e 22 de junho. De acordo com a diretoria da Educação Infantil, 290 alunos foram matriculados nos Polos. Os atendimentos acontecem das 06h às 18h.

ATIVIDADES LÚDICAS

Nestes dias, as crianças atendidas nos polos participam de diversas atividades, entre elas, brincadeiras com bolas, hora do relaxamento e músicas, cineminha, contação de história, pintura coletiva, desenhos livres com colas coloridas e muito mais. Todas as atividades são adequadas para a faixa etária das turmas.

Além disso, o cronograma conta também com apresentações Grupo Viagem à Fantasia, famosa trupe de Teatro Infantil da cidade vinculada à Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos.

RETORNO ÀS AULAS

As aulas nas Escolas Municipais e CMEIs’ retornarão normalmente no dia 21 de julho.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

