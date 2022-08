Arapongas pode registrar máxima de 25ºC nesta quinta-feira

Da Redação

A mínima registrada foi de 13ºC

Nesta quinta-feira (25), a nebulosidade baixa deve continuar sendo observada entre o centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do Estado, inclusive com condições para restrição de visibilidade entre a madrugada e o amanhecer. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chances para ocorrência de garoas ocasionais nas regiões citadas diminui, e o sol aparece em vários momentos.

Nos demais setores, o sol continua predominando desde o começo do dia, fator que favorece para a elevação das temperaturas. Com isso, o frio perde força e temperaturas agradáveis começam as ser registradas.

A previsão indica que Arapongas, por exemplo, registrou mínima de 13ºC, um valor mínimo superior aos que foram registrados nos dias anteriores. Já a máxima deve chegar aos 25ºC.

A quinta-feira será mais um dia de tempo estável na Cidade dos Pássaros.

Região

O instituto meteorológico informa que o tempo será estável em Londrina. Em relação às temperaturas, a mínima prevista para esta quinta-feira é de 12ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 26ºC.

Em Rolândia, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 14ºC. A máxima deve chegar aos 25ºC. O tempo continua firma no município.

