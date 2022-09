Arapongas pode registrar chuva significativa nesta quarta-feira

Da Redação

Exista uma precipitação acumulada de 33.2 mm para o município

Nesta quarta-feira, último dia do inverno, o tempo segue instável no Paraná, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas são esperadas em todo o Estado ao decorrer do dia. Inclusive, as pancadas devem ser mais significativas entre os municípios das regiões noroeste, norte, leste e dos Campos Gerais.

Em Arapongas, por exemplo, o Simepar indica que há uma precipitação acumulada de 33.2 mm. A previsão indica que pode chover durante toda a quarta-feira no município.

Devido à nebulosidade presente e a ocorrências de chuvas, as temperaturas ficam amenas em todos os setores. Vale destacar que, mesmo com o fim do inverno, os valores continuam baixos, sendo assim, os primeiros dias da primavera serão frios.

Ao amanhecer, a mínima obtida na Cidade dos Pássaros foi de 16ºC. Já a máxima chega à casa dos 22ºC.

