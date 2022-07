Arapongas pode registrar chuva neste domingo, diz Simepar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O domingo será de tempo instável em Arapongas

Uma frente fria chegou ao Paraná no sábado (16) e, por conta disso, cidades do leste e norte do Paraná podem registrar chuva neste domingo (17). Arapongas, no norte do Paraná, é um exemplo disso.

continua após publicidade .

A Cidade dos Pássaros pode registrar chuviscos neste dia, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Há uma precipitação acumulada de 5.1 mm para o munícipio.

Devido a isso, é possível que as temperaturas caiam um pouco. Nos dias anteriores, as temperaturas máximas se aproximaram dos 30ºC em Arapongas, mas nesse domingo a máxima não deve ultrapassar dos 21ºC. De acordo com o Simepar, a mínima prevista é de 15ºC.

continua após publicidade .

Entre segunda e terça-feira, as temperaturas já começam a se elevar novamente. Inclusive, há previsão de alguns eventos de chuva em regiões mais próximas da divisa com Santa Catarina.

Siga o TNOnline no Google News