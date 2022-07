Arapongas pode registrar chuva nesta sexta-feira, diz Simepar

Da Redação

Segundo o Simepar, existe 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade

Nesta sexta-feira (29), o tempo fica instável devido à passagem de uma frente fria pelo Paraná. Este sistema avança rapidamente entre a madrugada e a tarde, provocando pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de ventos moderadas a fortes.

Várias cidades do Estado estão sem registrar chuva há algumas semanas por causa de um bloqueio atmosférico. Esse fenômeno fez com que o tempo ficasse seco e as temperaturas elevadas, características foras do comum para o mês de julho.

Mas o avanço da massa de ar polar derrubou o sistema que predominava sobre o país e trouxe a instabilidade de volta.

Arapongas, no norte do Paraná, pode registrar chuva a qualquer momento do dia, porém, as pancadas não devem ser expressivas. O Simepar informa que a precipitação acumulada para o município é de 3.5 mm.

À medida que o sistema frontal se afasta para São Paulo, avança uma massa de ar frio pelo Estado, que provocará a queda das temperaturas. Para a Cidade dos Pássaros os valores previstos são: 11ºC para mínima e 20ºC para máxima.

Região

O tempo será chuvoso em Londrina. Há uma precipitação acumulada de 3.8 mm para o município. A respeito das temperaturas, elas devem variar entre 11ºC e 22ºC.

Rolândia também deve registar chuva, mas o sol aparece em alguns momentos. A precipitação acumulada é de 2.2 mm. Ao amanhecer, a cidade registrou mínima de 12ºC, e a máxima não deve ultrapassar dos 21ºC.

