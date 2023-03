Arapongas pode registrar chuva ao decorrer desta terça, diz Simepar

Da Redação

Existe uma precipitação acumulada de 4.4 milímetros

A massa de ar que predomina sobre o Paraná é aquecida e apresenta altos índices de umidade, situação que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade a partir da tarde. Chuvas previstas são bastante localizadas e rápidas, condição característica de verão. No leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, é bem baixa a possibilidade de chuvas.

Já em Arapongas, norte do estado, a possibilidade de chuva é alta, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão aponta que o município tem 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 4.4 milímetros.

Ainda de acordo com o instituto meteorológico, as pancadas devem ocorrer à tarde, período em que as temperaturas atingem o ápice.

Os valores devem ser intensos na Cidade dos Pássaros. Eles devem variar entre 18ºC e 27ºC.

