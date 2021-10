Da Redação

Arapongas permanece sem casos confirmados de dengue

O Controle de Endemias de Arapongas apresentou nesta quarta-feira (06) o novo Informe Epidemiológico; de 26 de setembro a 02 de outubro, com a dados atualizados da situação da dengue no município. Conforme o relatório, Arapongas apresenta, até agora, 34 notificações; 22 casos em investigação; 12 casos negativos e nenhum caso confirmado de dengue. Na semana anterior (de 19 a 25 de setembro), o boletim apontava 33 notificações; 11 negativos; 22 casos em investigação e zero casos da doença.

Paraná

O boletim semanal da dengue publicado ontem (5) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 219 casos confirmados. São 27 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 7º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Os novos casos confirmados foram registrados em Rolândia (5), Foz do Iguaçu (4), Londrina (3), Medianeira (3), Ibiporã (2), Cambé (2), Paiçandu (1), Maringá (1), Mandaguaçu (1), Marilena (1), Umuarama (1), Tapira (1), Cascavel (1) e Ampére (1).

Há ainda, 1.722 casos em investigação e 216 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 4.087 para 4.797. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.