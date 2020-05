Arapongas pede suspensão da cobrança de consignados por 90 dias

Na tarde desta quarta-feira (6), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, se reuniu com representantes das agências bancárias conveniadas ao município. Na pauta, a proposta de que as instituições renegociem, suspendam pelo prazo de 90 dias e não inscrevam em órgãos de serviços de proteção ao crédito a cobrança dos empréstimos consignados firmados com os servidores públicos municipais, empregados públicos, aposentados e pensionistas.

“Nosso objetivo é chamar as instituições bancárias para uma posição mais flexível nesse momento em que a pandemia traz um quadro de dificuldades para todo mundo”, afirma o prefeito Sérgio Onofre.

A proposta feita pelo prefeito inclui também a possível flexibilização de encargos e juros. A proposta também foi formalizada junto a cada instituição por meio de ofício e tem por finalidade ser uma alternativa que contribua com os servidores municipais durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).

“Essa sugestão já foi encaminhada aos gerentes de cada um dos bancos conveniados ao município. Nos reunimos para certificar se todos receberam as sugestões e para reforçar a importância de que façam uma análise ponderada sobre o que foi proposto. Dessa maneira, vamos acompanhar todos os desdobramentos a fim de encontramos soluções viáveis para ambos os lados”, disse Onofre.

Participaram representantes dos bancos Santander, Sicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Foto: Reprodução