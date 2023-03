Arapongas passa a ser atendida pelo 3º Grupamento de Bombeiros

Da Redação

Através do decreto 975, assinado no último dia 17 pelo governador em exercício, Darci Piana, pelo chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e pelo secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o governo do Estado altera a área de atuação das unidades do Corpo de Bombeiros. Com isso, Arapongas deixa o 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana e volta a pertencer ao 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, considerou positiva a mudança. “Apucarana está melhor organizada para atender os municípios do Vale do Ivaí, enquanto Arapongas já tem uma série de quesitos na área de segurança que vem sendo melhor encaminhados em conjunto pela Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, a Amepar”, avalia Onofre.

Com a alteração, o 3º. Grupamento passa a ser responsável pela prevenção e combate a incêndios, busca e salvamentos e ações de defesa civil nos municípios de Londrina, Tamarana, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Rolândia, Guaraci, Jaguapitã, Prado Ferreira, Miraselva, Ibiporã, Arapongas, Sabáudia e Pitangueiras, entre outros municípios da Amepar.

Apucarana seguirá atendendo Califórnia, Marilândia do Sul, Rio Bom, Cambira, Novo Itacolomi, Faxinal, Mauá da Serra, Cruzmaltina, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Borrazópolis, Mandaguari, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Kaloré, Marumbi e São Pedro do Ivaí, todos municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi).

