Arapongas passa a contar com sinalização horizontal inédita na PR-444

Arapongas agora conta com uma tecnologia inovadora de sinalização horizontal (faixas) na PR-444, implantada pela concessionária responsável pela rodovia, a EPR Paraná, com objetivo de antecipar riscos antes que se transformem em acidentes. A melhoria, segundo a empresa, amplia a visibilidade da pista em um dos trechos mais sensíveis durante os períodos de neblina, e integra o Plano de 100 Dias da concessionária.

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De acordo com a EPR, a solução utiliza pigmentação de alta percepção visual na cor lima-limão, tecnologia já empregada em ambientes de elevada exigência operacional e agora aplicada como um reforço à sinalização convencional para ampliar a leitura da pista em condições adversas. A implantação se deu após análises operacionais identificarem um trecho específico com recorrência de neblina e histórico de ocorrências relacionadas à baixa visibilidade.

“A segurança dos usuários é a nossa prioridade absoluta. Ao implantarmos essa tecnologia inédita na PR-444, atuamos preventivamente para evitar acidentes. Essa iniciativa é o reflexo prático de como o Plano de 100 Dias, iniciativa que surgiu no Grupo EPR e foi incorporada como política pública pela ANTT, conecta engenharia moderna, inteligência e soluções dinâmicas com o propósito de cuidar de pessoas e salvar vidas”, pontua o diretor-executivo da EPR Paraná, Alex Matias.

Essa nova sinalização faz parte de um conjunto estruturado de investimentos executados ao longo dos primeiros 100 dias de operação da EPR Paraná, período em que a concessionária concentrou esforços para elevar rapidamente os padrões de segurança, conforto e confiabilidade das rodovias sob sua administração.

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No trecho da PR-444, em Arapongas, esse pacote de intervenções preventivas já incluiu a instalação de 30 novas placas de sinalização, 2.168 metros quadrados de sinalização tradicional na pista, implantação de 232 metros de defensas metálicas, 11.200 metros quadrados de asfalto novo e instalação de equipamentos de monitoramento de velocidade.

ORIENTAÇÕES

Mesmo com os investimentos em engenharia, a prudência ao volante continua sendo fundamental em cenários climáticos adversos. O gerente de Operações da EPR Paraná, Mauro Bertelli, explica que a primeira e mais importante regra é reduzir a velocidade do veículo de forma gradual e manter o farol baixo sempre ligado. “Muitos condutores ligam o farol alto por engano, mas na neblina espessa, principalmente à noite, a luz alta reflete nas gotículas de umidade, criando um verdadeiro ‘paredão branco’ que prejudica a visibilidade do próprio motorista”, aponta.

O uso correto dos sistemas de iluminação e o respeito aos limites de velocidade são os principais fatores para evitar sinistros em cenários de visibilidade reduzida, detalha o gerente da EPR Paraná.

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Em caso de neblina, a concessionária recomenda:

1. Use farol baixo e farol de neblina: nunca o farol alto. Caso o automóvel possua faróis específicos para neblina, acione-os imediatamente.

2. Não dirija com o pisca-alerta ligado: o uso do pisca-alerta com o veículo em movimento é incorreto e perigoso. Confunde quem vem atrás, deixando a dúvida se o carro está parado na pista ou trafegando.

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3. Evite frenagens bruscas: mantenha velocidade baixa e constante para evitar colisões traseiras em caso de interrupções repentinas no fluxo de tráfego.

4. Aumente a distância de segurança: amplie consideravelmente o espaço em relação ao veículo que trafega à frente.

5. Não ultrapasse em condições severas: mesmo em trechos da rodovia em que a ultrapassagem é permitida, não ultrapasse se a visibilidade estiver prejudicada. O farol de outros veículos pode enganar a percepção de distância.

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6. Busque um local seguro: se a neblina estiver excessivamente densa a ponto de impedir uma visão mínima da pista, não pare no acostamento. Estacione em local próprio, como as bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

(Com informações e foto da Assessoria de Imprensa da EPR Paraná)