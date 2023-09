Arapongas passa a contar com mais 30 novos soldados da Polícia Militar

O prefeito de Arapongas e presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), Sérgio Onofre, participou nesta quarta-feira (13) da cerimônia de formatura de mais 362 soldados da Polícia Militar do Paraná (PMPR), no Ginásio de Esportes Moringão, em Londrina.

Contando também com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, o momento marca o reforço no efetivo policial para todos os municípios do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí. Os formandos desta quarta-feira compõem um grupo de 2.482 novos soldados formados para atuarem em todo o estado e que foram selecionados em um concurso público estadual aberto em 2020.

Os 362 novos policiais passam a integrar a estrutura de segurança pública do Estado sob a tutela do 2º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná (CRPM), com início das atividades previstas para a próxima segunda-feira (18).

Deste total, Arapongas ganha 30 novos soldados, que passam a integrar o efetivo da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM). “É um momento importante para a segurança de Arapongas. Todo reforço no efetivo é válido. Além disso, temos buscado também outras conquistas na área da segurança. Queremos avançar ainda mais. Desejamos todo o sucesso aos novos policiais militares, em especial, aos que virão a Arapongas. Sejam bem-vindos”, salientou o prefeito Sérgio Onofre.

Foto por Da Redação

Foto por Da Redação

Conforme o Governo, com 82 mulheres entre os soldados formados, o equivalente a 22,6% do total, o 2º CRPM é o que possui a maior participação feminina entre os cinco comandos regionais. Em nível estadual, as novas policiais representam 18,8% do novo efetivo, o que representa o maior ingresso de mulheres na polícia de uma só vez.

Outras cidades do Paraná também foram contempladas com novos PM’s. A primeira formatura dos cerca de 2,5 mil novos soldados ocorreu na terça-feira (12), em Curitiba, onde 1.452 soldados dos 1º, 4º e 6º Comando Regional da PMPR foram integrados à Corporação. Outras duas cerimônias estão marcadas para quinta-feira (14), em Maringá, e sexta-feira (15), em Cascavel.

Participaram também da cerimônia o secretário municipal de Segurança, Paulo Argati, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto; o comandante-geral da PMPR, Jefferson Silva; os deputados estaduais Alexandre Curi, Cloara Pinheiro, Tiago Amaral, Luiz Claudio Romanelli, Tercílio Turini, Soldado Adriano José, Cobra Repórter e Pedro Paulo Bazana; o prefeito em exercício de Londrina, João Mendonça; além de outros prefeitos da região, vereadores e representantes das forças de segurança.

