Arapongas passa a centralizar vacinação contra a Covid; confira

A Secretaria Municipal de Saúde reitera sobre os grupos a serem vacinados em Arapongas

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas informa que a partir do dia 1º de outubro, o município vai centralizar a vacinação contra a Covid-19 apenas nos três Pronto Atendimentos (Cj. Flamingos, Cj. Petrópolis e Cj. Palmares) e na Clínica do Bebê – com agendamento (Rua Perdizes, nº 1420 – centro). Com isso, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas) deixará de ser local de vacinação, não havendo mais ações aos sábados e domingos.

AGENDA

A Secretaria Municipal de Saúde reitera sobre os grupos a serem vacinados em Arapongas. São eles:

1ª Dose CRIANÇAS (3 a 11 anos). Apresentar Termo de Autorização, disponível em: Requisitos Crianças

LOCAL: 18 horas Petrópolis, Palmares e Flamingos (Das 14h às 20h, sem agendamento). BEBÊ CLÍNICA (Das 07H às 16:30h - mediante agendamento pelo 3172-0214)HORÁRIO: 18 horas - 14h às 20h (sem agendamento). BEBÊ CLÍNICA – 07h às 16:30h (necessário agendamento prévio pelo 3172-0214)

2ª Dose CRIANÇAS (4 a 11 anos): CORONAVAC (Intervalo de 4 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo de 8 SEMANAS da 1ª Dose)

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

1ª Dose ADOLESCENTES (12 a 17 anos). Adolescentes desacompanhados devem apresentar Termo de Autorização, assinado por pais/responsável.

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

2ª Dose ADOLESCENTES (12 a 17 anos): CORONAVAC (Intervalo de 4 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo de 03 SEMANAS da 1ª Dose)

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

3ª Dose (REFORÇO) ADOLESCENTES (12 a 17 anos) que receberam a ultima dose há 4 meses ou mais.

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

1ª Dose PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

2ª Dose PESSOAS DE 18 ANOS OU MAIS: CORONAVAC (Intervalo 8 SEMANAS da 1ª Dose), PFIZER (Intervalo 03 SEMANAS da 1ª Dose), ASTRAZENECA (Intervalo de 08 SEMANAS da 1ª Dose) e JANSSEN (Intervalo de 2 MESES Da 1º Dose)

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

4ª Dose (REFORÇO) PROFISSIONAIS DE SAÚDE, que receberam a ultima dose há 4 MESES ou mais

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

4ª Dose (REFORÇO) PESSOAS COM MAIS DE 18 ANOS COM IMUNOSSUPRESSÃO, que receberam a ultima dose há 4 MESES ou mais. Obrigatório formulário disponibilizado em: Comorbidades

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

4ª Dose (REFORÇO) PESSOAS COM 30 ANOS OU MAIS, que receberam a ultima dose há 4 MESES ou mais.

LOCAL: 18 horas do Petrópolis, Palmares e Flamingos HORÁRIO: Das 14h às 20h

VEJA OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CADA GRUPO: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

