Arapongas participa dos 10º Jogos Paradesportivos do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta edição, participarão 45 municípios do Paraná, com 327 equipes e aproximadamente 1.200 atletas e dirigentes esportivos

Arapongas vai participar do 10º Jogos Paradesportivos do Paraná (Parajap’s), com quatro modalidades. A competição vai acontecer no período de 10 a 15 de novembro, no município de Londrina.

continua após publicidade .

Nesta edição, participarão 45 municípios do Paraná, com 327 equipes e aproximadamente 1.200 atletas e dirigentes esportivos. A cidade de Arapongas, localizada no Vale do Ivaí, vai participar nas seguintes modalidades..

Confira

Golf-7 na categoria feminino e masculino;

Natação na categoria masculino;

Tênis de mesa masculino e atletismo masculino.





continua após publicidade .

Para o secretário Municipal de Esportes, Altair Sartori, este evento é de suma importância e tem um significado muito grande para a cidade. “Procuramos atender todos os atletas e categorias para que participem das equipes de rendimento que representam o município nos Jogos Oficiais. Ano passado participamos com duas modalidades. Este ano, estamos inscritos em quatro modalidades e a intenção é aumentar o número de paratletas e modalidades atendidas”, disse.

Ainda segundo ele, atualmente, Arapongas vem sendo destaque nos Jogos Oficiais do Paraná, como o JAP's e Jojup's, e a intenção é colocar o município entre as principais referências também no paradesporto.





Fonte: Prefeitura Municipal de

Siga o TNOnline no Google News