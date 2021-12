Da Redação

Arapongas participa do VII Encontro de Gestores do Esporte

A Prefeitura de Arapongas divulgou nesta segunda (06), que a cidade participou do VII Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná – O Esporte Que Queremos.

O evento contou com a presença de aproximadamente 450 representantes esportivos de mais de 200 cidades do Paraná, entre prefeitos, secretários, diretores e gerentes. O objetivo da reunião foi traçar políticas contínuas para o esporte estadual e municipal que já entrarão em prática para o ano de 2022.

Os estudos tiveram como ponto de partida os dados obtidos por meio do diagnóstico realizado com os municípios por meio do Cadastro Esportivo Municipal, que alimentou uma plataforma de dados (BI-Business Intelligence) intitulada Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM).

O município de Arapongas foi um dos 60 municípios que teve o projeto aprovado e contemplado e receberá em breve a entrega oficial dos incentivos do estado, através da Paraná Esporte. Estiveram presentes representando o município de Arapongas o secretário de esporte Altair Sartori e o Gerente de Atividade Física e Eventos, Mário Sérgio Rosa Jr.