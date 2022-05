Arapongas participa de Conferência sobre inclusão e equidade

Da Redação

Nesta segunda-feira (09), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que a Secretaria Municipal de Educação (Semed) participou, na última semana, da Conferência “Inclusão, equidade e qualidade: compromisso com o futuro da educação brasileira”, ofertada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação – Apucarana (NRE).

A Conferência Nacional de Educação 2022 – CONAE, busca garantir a melhoria contínua da qualidade da Educação brasileira, com referência social. Esse princípio levou a construção de uma Conferência que provocasse o debate em questões que já conhecemos há algum tempo, mas que afloraram, com grande intensidade, nesses tempos de pandemia, comprometendo o aprimoramento dos processos de ensino-aprendizagem e, por consequência, a garantia de um Padrão Nacional de Qualidade da Educação.

Representando o município estavam a diretora de Educação Infantil, Leandra Maria Birce, Mariana Zanetti, do Cemear e Angela Ramalho, do setor de Documentação escolar. O encontro teve por objetivo constituir em espaço democrático, aberto pelo Poder Público e articulado com a sociedade para que todos possam participar do desenvolvimento da Educação Nacional.

Já a IV CONAE será realizada em Brasília nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022 e tem como tema: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira”.





