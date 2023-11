Arapongas participa de capacitação junto ao Ministério do Esporte

Na ocasião, foram apresentados os programas e projetos do Ministério do Esporte.

Na manhã da última segunda-feira, 27, o secretário de Esporte, Altair Sartori participou do Encontro de Gestores Esportivos com a participação do ministro do Esporte, André Fufuca, além de demais integrantes da pasta e representantes no município de Londrina (PR).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Catedral de Apucarana muda horários de missas; veja

Na ocasião, foram apresentados os programas e projetos do Ministério do Esporte e, após a reunião foi realizado o curso de formação e capacitação voltada para a captação de recursos junto ao governo federal.

continua após publicidade

Para o secretário de esporte, Sartori, a participação do município neste encontro é de suma importância. “ Uma vez que através dele será possível disseminar os conhecimentos e habilidades necessárias para que a Secretaria atue no processo de melhoria constante na capitação de recursos e desenvolvimento de projetos esportivos no município e entidades parceiras”, salientou.

Siga o TNOnline no Google News