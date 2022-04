Da Redação

Arapongas participa de capacitação de servidores

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura de Arapongas divulgou que, na semana passada, em Curitiba, o Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) promoveu o Encontro Estadual da Rede Sine (Sistema Nacional de Empregos) Paraná.

continua após publicidade .

O evento reuniu servidores das 216 Agências do Trabalhador do Estado que receberam capacitação. Arapongas esteve presente, através do secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Nilson Violato, e de Queli Cristina Braz, gerente da Agência do Trabalhador de Arapongas e diretora da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude).



Além do secretário Ney Leprevost, deram palestras a gerente de Educação do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Jacielle Feltrim, que falou sobre a importância da qualificação profissional; e a chefe do Departamento do Trabalho e Estímulo à Geração de Renda da Sejuf, Suelen Glinski, que explicou sobre a gestão do sistema público de empregos.



continua após publicidade .

Entre os palestrantes, também esteve o superintendente regional do Ministério do Trabalho no Paraná, Paulo Kroneis, que elogiou o modelo adotado no Estado. “O avanço da Rede Sine no País tem como modelo a rede do Paraná, com o maior número de agências e o maior número de empregos gerados em 2021”, disse.



Dados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o Paraná foi o Estado que mais empregou via Agências do Trabalhador em 2021. No total, foram 110.101 colocações no mercado de trabalho, muito à frente de São Paulo, que foi o terceiro colocado, com 42.578. O segundo lugar ficou com o Ceará, com 46.743 colocados pelas agências.







Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.