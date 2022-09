Arapongas participa da fase final dos Jojup's 2022; saiba mais

Da Redação

Arapongas conta com uma delegação composta por 81 pessoas, incluso atletas e comissão técnica

Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que, com uma delegação composta por 81 pessoas, incluso atletas e comissão técnica, o município irá participar da fase final dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUP's) 2022.

Neste ano, a competição contará com a participação de atletas oriundos de 92 municípios do Paraná, somando mais de 3 mil competidores e dirigentes esportivos. Os Jogos da Juventude serão realizados nas cidades de Toledo e Cascavel, oeste do Paraná, sendo dividida em três etapas. Confira como acontecerá:

1ª etapa: período de 16 a 18 de setembro, em Toledo;

2ª etapa: período de 23 a 25 de setembro, em Cascavel;

3ª etapa: período de 07 a 09 de outubro, em Toledo.





Cidade dos Pássaros

Arapongas será representada nas seguintes modalidades:

atletismo feminino;

basquetebol masculino;

ciclismo masculino;

futsal feminino e masculino;

natação masculino;

tênis de mesa masculino;

voleibol feminino;

xadrez masculino e feminino.

A novidade para a edição de 2022 está na modalidade de natação que, depois de mais de 20 anos, terá um atleta advindo das escolinhas ofertadas pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte.

Conforme o secretário de Esporte, Altair Sartori, as equipes estão vindo de uma temporada intensa de treinamentos e participação em competições. “Sabemos o quão difícil é chegar a etapa final dos Jojup’s e como ela é competitiva, no entanto, acreditamos que as equipes estão preparadas física e taticamente e sabemos do comprometimento de todos os atletas e comissão técnica. Temos certeza que eles farão o seu melhor”, salientou Sartori.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

