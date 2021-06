Arapongas orienta para o descarte correto de máscaras

Continua após publicidade

Desde o ano passado, itens como máscaras de proteção (descartáveis ou de tecido), álcool em gel 70% e luvas têm integrado o cotidiano da população como medidas de proteção para minimizar o contágio do novo Coronavírus (Covid-19).

Com o aumento do uso desses materiais, especialmente das máscaras descartáveis, cresceu também a quantidade de situações em que elas são descartadas de maneira incorreta. Em muitas situações, elas são jogadas pelas ruas, sendo uma situação alarmante para a saúde, bem como para o meio ambiente.

A Prefeitura de Arapongas, através de suas Secretarias coligadas, chama a atenção para o descarte correto das máscaras, entre outros objetos descartáveis, que podem estar contaminados. O prefeito Sérgio Onofre pede o apoio da população para a prática de atitudes positivas, que aliem saúde e educação ambiental. “Nos deparamos com máscaras que foram jogadas no meio da rua ou calçadas. Não se joga lixo nenhum no meio da rua ou nas calçadas, especialmente esse tipo de material. Essa é uma conduta que prejudica a nossa cidade. Por isso, queremos o apoio da população para que nos ajude no descarte correto e que cada um converse com os familiares, amigos e vizinhos. Cada um fazendo a sua parte”, disse.

Ele também frisou o impacto ambiental que as máscaras descartadas incorretamente podem causar, além da preocupação com os trabalhadores que atuam na limpeza e coleta de lixo na cidade. “Temos que ter empatia. Cuidar de nós e dos outros também. Uma máscara pode demorar muitos anos para se decompor. Além disso, o descarte correto previne a disseminação do vírus e coopera também com o serviço dos nossos coletores”, frisa.

COMO FAZER O DESCARTE DE FORMA CORRETA

01 – Lave bem as mãos antes de retirar a máscara

02 – Retire-a segurando apenas pelo elástico

03 – Coloque a máscara em dois saquinhos plásticos (um dentro do outro) e amarre-os

04 – Jogue no lixo do banheiro ou o lixo comum. Nunca jogue no lixo reciclado

05- Se a pessoa estiver com Covid-19, sinalize no saco plástico: “ RISCO DE CONTAMINAÇÃO”

06 – Lave bem as mãos com água e sabão após o descarte.

Máscaras de Tecido

As máscaras de tecidos reutilizáveis podem ser usadas enquanto o tecido e os elásticos estiverem íntegros. Ao sinal de desgaste, devem ser descartadas da mesma maneira que as outras. Para limpá-las, é recomendado deixá-las de molho por 30 minutos em uma mistura de água sanitária e água potável. (Ex: 10 ml de água sanitária para 500 ml de água). Depois, lave-as normalmente com água e sabão. Por fim, após secas, é preciso passá-las a ferro e já estarão prontas para o uso.