Arapongas organiza programação especial para o Dia das Mães; confira

Atividades para as crianças também foram organizadas

A Prefeitura de Arapongas, através da secretaria Municipal da Saúde e de Cultura, Lazer e Eventos, programou para o próximo sábado (13/5), um evento para comemorar o Dia das Mães. Intitulada "Mamãe é show", a programação começa às 9 horas, na Praça da Igreja Matriz, e segue até às 14 horas.

O evento inclui uma apresentação da Big Band, uma barraca de beleza com atendimento de cabeleireira, manicure e depilação à laser, além de outras atrações gratuitas. A Saúde de Arapongas estará com um espeço destinado para a vacinação contra gripe e o imunizante bivalente contra a Covid-19.

As mamãe araponguenses ainda terão acesso à aferição de pressão e testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatite A e B. Também haverá a participação da Pastoral da Saúde e distribuição de 500 mudas de fitônia.

Por volta das 12 horas, a equipe da TV Cidade e da Massa FM apresentarão o "Tribuna da Massa Especial", com transmissão ao vivo. Nesse momento, a programação é finalizada e retorna às 20 horas, na Estação Cultural Milene, com shows de Maicon e Dai Oliveira, Guilherme Guerra e Tamires Amparado. A praça de alimentação também estará em funcionamento.

Para as crianças

As mamães de Arapongas podem ficar tranquilas, pois, conforme a Prefeitura Municipal, toda a programação do evento também conta com atividades para as crianças. Brinquedos, pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente.

"É uma programação preparada com carinho para as mães de Arapongas, o nosso reconhecimento pelo trabalho e pela figura das mulheres que tanto têm feito por suas famílias e pelo desenvolvimento da nossa cidade", afirma o prefeito Sérgio Onofre.

A organização espera um grande número de participantes, uma vez que no sábado, véspera do Dia das Mães, o comércio terá expediente durante todo o dia. Além da Rede Massa, o evento tem o apoio da Mary Kay, Espaço Aline Carvalho, Espaço Arysla Progetti, Espaço Tuka Coutinho, Espaço Laser, Academia Washington e SENAC Arapongas.

