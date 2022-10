Arapongas organiza polos de atendimento para férias de janeiro

Da Redação

O Formulário de Pesquisa ficará aberto até a próxima quinta-feira (27), às 17

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que iniciou o processo de organização dos polos de atendimento dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) durante o recesso escolar de janeiro de 2023.

Os Polos de Recesso Escolar de janeiro será ofertado para o Berçário/ Infantil I e Infantil II.

Os pais ou responsáveis pelos alunos já receberam o Formulário de Pesquisa do Google Forms, que ajuda no levantamento de informações e organização para a formação das turmas. O Formulário de Pesquisa ficará aberto até a próxima quinta-feira (27), às 17h.





Locais

Segundo a Semed, serão polos de atendimento durante o recesso escolar os seguintes CMEI’s:

CMEI Maria Ap. Fernandes Weiss - Conjunto Del Condor (Rua Albatroz Real, 111 - Conjunto Del Condor)

CMEI Pequenos Brilhantes - Parque Industrial III (Rua: Rouxinol, n° 4935 - Bairro: Alto da Boa Vista)

CMEI - Ana Paucic - Jd. Petrópolis (Rua Gavião Preto, 339 - Jard. Petrópolis)





Matrículas

As matrículas serão efetuadas no CMEI de origem em que o aluno (a) está matriculado, no período de 21 a 25 de novembro.

No ato da matrícula os pais/responsáveis deverão levar impreterivelmente a DECLARAÇÃO DE TRABALHO dos responsáveis pela criança.

Funcionamento

Haverá revezamento entre os funcionários (professores, cuidadores, diretores, auxiliar geral e cozinheiro). O atendimento dos polos será das 06h às 18h.

Mais informações: 3902 – 1109 - Diretoria de Educação Infantil.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

