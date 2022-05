Arapongas organiza Feira da Lua especial para o Dia das Mães

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas informou que, a partir desta quinta-feira (05), a Feira da Lua vai ser estendida até o próximo sábado (07), para oferecer uma série de eventos em homenagem ao Dia das Mães.

Os três dias de Feira contarão com shows de artistas e exposição de artesanato com artesões beneficiados pela Lei Aldir Blanc. As atrações estão inseridas na Agenda Cultural da Secretaria de Cultura para o mês de maio.

A Prefeitura de Arapongas lembra que a Feira de Artesanato terá horários diferenciados, acontecendo das 18h às 20h, nos dias 05 e 06, enquanto que, no sábado (07), acontecerá das 09h às 18h.

Já os shows em homenagens ao Dias das Mães terão a apresentação de cinco artistas locais em diferentes dias e horários. Confira abaixo:

Rogério LP: Dia 05 de maio - 20h às 22h

Lucas Corrêa: Dia 06de maio - 20h às 22h

Família do Agito: Dia 07 de maio - 14h às 15h

Odair Carrobelli - Web Rádio Aquarius: Dia 07 de maio - 15h às 16h

Guilherme Guerra: Dia 07 de maio - 16h às 17h

A Feira da Lua acontece na Estação Cultural Milene, localizada na Rua Jandaia, Vila Édio, ao lado da antiga Estação Ferroviária.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.