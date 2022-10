Arapongas organiza conteúdo da Urna Histórica para exposição

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por intermédio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) e do Museu de Arte e História, está agilizando os preparativos para a Exposição da Urna Histórica. O artefato foi aberto nas comemorações dos 75 anos do município.

Os trabalhos de preparação acontecem na Biblioteca Municipal. A triagem e organização do conteúdo da urna conta com fotos, postais, cartas, documentos e demais lembranças depositadas na ocasião das comemorações de 25 e 50 anos de emancipação do município.

De acordo com a Prefeitura Municipal, assim que tudo estiver pronto, a data para a abertura oficial da Exposição será divulgada. A Secle reforça que a comunidade poderá depositar mensagens, que serão conhecidas nas comemorações do Centenário do município, em 2047.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

