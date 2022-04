Da Redação

Arapongas organiza combate ao abuso sexual infantil

Na manhã desta segunda-feira (14), na cidade de Arapongas, foi realizada uma reunião, no Auditório da Prefeitura Municipal, que iniciou um amplo trabalho voltado à identificação e prevenção do abuso sexual infantil.

A meta é de que o projeto seja lançado oficialmente no dia 18 de março, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

“É muito importante esse trabalho, pois o poder púbico e a sociedade precisam dar as mãos e proteger de forma cada vez mais eficiente as nossas crianças. No que depender da Prefeitura, podem contar conosco”, anunciou o prefeito Sérgio Onofre.

Após a discussão das diretrizes gerais do projeto, ficou definido que os próximos passos serão a capacitação dos profissionais que vão atuar no projeto, a fim de que a abordagem possa ser realizada da maneira mais assertiva possível, e estabelecer um fluxo de atendimento. “Também vamos elaborar um material a ser distribuído na cidade divulgando esse trabalho”, informa Denice Amorim, GM de Arapongas e coordenadora do Programa Maria da Penha.

O evento teve a presença do prefeito Sérgio Onofre, da Dra. Renata Maria Sassi Fernandes Fantin, juíza da 2ª. Vara Criminal, do major Israel Aparecido de Carvalho, comandante da 7ª. Cia da PM, do secretário de Educação, Luiz Roberto dos Santos, do secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, da GM Denice Amorim, coordenadora do Programa Maria da Penha e que no ato também representou a delegada titular da Delegacia da Mulher, Thaís Orlandini, do GM Passoni, da Patrulha Escolar, além de representantes do Conselho Tutelar, da Secretaria da Assistência Social, escolas e outras entidades.





Fontes: Prefeitura Municipal de Arapongas.