Arapongas oferece transporte gratuito para plantão do Fórum Eleitoral

A Prefeitura de Arapongas disponibilizará transporte gratuito para os cidadãos que precisam comparecer ao Fórum Eleitoral durante o plantão especial que ocorre nesta sexta-feira (1º), sábado (02) e domingo (03). O atendimento presencial será realizado das 9h às 17h, visando facilitar a regularização dos eleitores antes do fechamento do cadastro para as eleições municipais de 2026.

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O transporte gratuito operará em três trajetos distintos, cobrindo as regiões dos Flamingos, San Raphael, Bem-Viver e Zona Sul. As saídas ocorrem em dois períodos: pela manhã, às 8h30, com retorno às 11h; e à tarde, às 13h, com retorno previsto para as 17h. Os ônibus passarão por pontos estratégicos, como igrejas, ginásios de esportes, escolas e supermercados em cada um dos bairros atendidos.

Na Linha 1 (Flamingos/San Raphael), os veículos passam pela Igreja São Judas, Ginásio Mateus Romera e Escola Alzira Horvatich. A Linha 2 (Bem-Viver) percorre a Estrada da Aliança, Rua Cisne-Negro e Unidade Polo. Já a Linha 3 (Zona Sul) atende pontos como o Clube Ítalo, Molicenter, Piacenza e Supermercado Veneza. Após o plantão de final de semana, os cartórios eleitorais de todo o Paraná seguirão com horário estendido, das 9h às 18h, entre os dias 4 e 6 de maio.

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Para emitir, transferir ou regularizar o Título de Eleitor, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência emitido há no máximo um ano. Jovens do sexo masculino que completam 19 anos em 2026 também devem levar a certidão de quitação militar. Eleitores com biometria já cadastrada podem realizar os serviços de forma on-line até o dia 6 de maio. De acordo com a Justiça Eleitoral, o fechamento do cadastro nesta data é necessário para organizar a logística do pleito, que terá o primeiro turno em 4 de outubro.

DÚVIDAS

Disque-Eleitor: 0800 640 8400 (ligação gratuita)

WhatsApp: (41) 3330-8500

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Autoatendimento: acessar os serviços on-line

Cartórios Eleitorais: conferir endereços e e-mails

Perguntas frequentes: tirar dúvidas no site do TRE-PR

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SERVIÇO

Dias 1°, 2 e 3 de maio (sexta, sábado e domingo): plantão, das 09h às 17h, em Fóruns de municípios com mais de 70 mil eleitores

Dias 4, 5 e 6 de maio (segunda, terça e quarta-feira): atendimento estendido em todos os Fóruns Eleitorais do Paraná, das 09h às 18h

No Paraná, os eleitores não precisam agendar horário de atendimento.