Arapongas oferece cursos gratuitos de qualificação para estudantes

A primeira visita ocorreu nesta terça-feira, 16, no Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude) e o Senai de Arapongas oferece cursos gratuitos e de qualificação para os estudantes do Ensino Médio; que cursam o 3º ano. Serão disponibilizadas vagas nas áreas de: auxiliar de contabilidade, almoxarifado e auxiliar administrativo.

O secretário da pasta, Nilson Violatto, já tem repassado as informações aos colégios. “ Nossa equipe já tem ido nos colégios estaduais. Estamos repassando as informações iniciais aos professores e alunos. A ideia é levar uma qualificação aos jovens, favorecendo a inserção no mercado de trabalho. Sendo uma boa oportunidade”, diz.

A primeira visita ocorreu nesta terça-feira, 16, no Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes. AULAS – De acordo com a Semude, as aulas de qualificação serão disponibilizadas uma vez por semana – na própria instituição de Ensino, além de atividades on-line. A iniciativa integra o programa Recomeça Paraná. CARGA HORÁRIA: 160 horas.

Previsão de início: 23 de agosto.

INSCRIÇÕES – Devem ser feitas no Colégio de referência.

MAIORES INFORMAÇÕES – Ligar na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

