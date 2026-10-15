Arapongas oferece curso gratuito sobre prevenção a golpes e fake news na internet

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Vida On-Line Segura: Como Decifrar Fraudes, Golpes e Fake News na Internet”, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Arapongas, com o apoio da Prefeitura local. A iniciativa, que conta com vagas limitadas, tem como objetivo principal ensinar os participantes a identificar e prevenir armadilhas virtuais. A capacitação busca estimular práticas seguras durante o uso da internet e desenvolver uma atitude mais crítica na hora de analisar e compartilhar informações em ambientes digitais.

- leia mais: Motorista foge de posto em Arapongas sem pagar abastecimento de R$ 150

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A formação presencial possui uma carga horária total de oito horas e será dividida em dois encontros. As aulas acontecerão em sábados consecutivos, nos dias 7 e 14 de novembro de 2026, sempre no período da manhã, das 8h30 às 12h30. Para participar, os interessados precisam atender aos requisitos básicos exigidos pela instituição, que incluem ter idade mínima de 16 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do Ensino Fundamental.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial do Senac Paraná. A unidade do Senac em Arapongas está localizada na Rua Tico-Tico-Rei, número 51, no bairro Jardim Caravelle. Os moradores que precisarem tirar dúvidas ou buscar mais informações sobre a disponibilidade de vagas podem entrar em contato com a instituição de ensino pelos telefones (43) 3223-5650 ou 0800-643-6346.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO