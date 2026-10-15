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Arapongas oferece curso gratuito sobre prevenção a golpes e fake news na internet

Capacitação tem vagas limitadas e acontece em dois sábados do mês de novembro

Escrito por Da Redação
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Arapongas oferece curso gratuito sobre prevenção a golpes e fake news na internet
Autor Foto: - Divulgação

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito “Vida On-Line Segura: Como Decifrar Fraudes, Golpes e Fake News na Internet”, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Arapongas, com o apoio da Prefeitura local. A iniciativa, que conta com vagas limitadas, tem como objetivo principal ensinar os participantes a identificar e prevenir armadilhas virtuais. A capacitação busca estimular práticas seguras durante o uso da internet e desenvolver uma atitude mais crítica na hora de analisar e compartilhar informações em ambientes digitais.

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A formação presencial possui uma carga horária total de oito horas e será dividida em dois encontros. As aulas acontecerão em sábados consecutivos, nos dias 7 e 14 de novembro de 2026, sempre no período da manhã, das 8h30 às 12h30. Para participar, os interessados precisam atender aos requisitos básicos exigidos pela instituição, que incluem ter idade mínima de 16 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do Ensino Fundamental.

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As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site oficial do Senac Paraná. A unidade do Senac em Arapongas está localizada na Rua Tico-Tico-Rei, número 51, no bairro Jardim Caravelle. Os moradores que precisarem tirar dúvidas ou buscar mais informações sobre a disponibilidade de vagas podem entrar em contato com a instituição de ensino pelos telefones (43) 3223-5650 ou 0800-643-6346.

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SERVIÇO

  • Curso gratuito “Vida On-Line Segura: Como Decifrar Fraudes, Golpes e Fake News na Internet”
  • De 07/11/2026 a 14/11/2026
  • Sábados
  • Das 08h30 às 12h30
  • Carga horária: 08 horas
  • Idade mínima: 16 anos
  • Requisito: 5º ano do Ensino Fundamental
  • Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=48&tc=202600168
  • Informações: (43) 3223-5650 ou 0800 643 6 346.
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ARAPONGAS Curso EDUCAÇÃO fake news golpes internet segura
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