Arapongas obtém múltiplos pódios em competições de ciclismo
Eventos aconteceram no domingo (31) no Noroeste do Estado
A equipe de ciclismo de Arapongas registrou desempenho expressivo no domingo (31) durante a 2ª etapa do Campeonato Paranaense e a 3ª etapa da Copa Cianorte de Ciclismo – prova válida pelo ranking nacional.
-LEIA MAIS: Arapongas abre 26ª Queima de Estoque nesta quarta-feira (03), na Estação Milene
O percurso foi considerado extremamente exigente pela comissão técnica e pelos atletas. Nas categorias masculinas Elite, Sub-23, Junior, Master A1 e Master B1, foram 100 km de prova, enquanto as categorias Elite/Sub-23/Junior/Master C1 e Master D1 femininas percorreram 50 km.
Apesar das dificuldades do circuito, os araponguenses conquistaram colocações de destaque no pódio final.
CONFIRA:
* Catharine Ehrmann (Elite e Sub-23) – 1º lugar (em ambas as categorias)
* Reinaldo Gussi (Master D1) – 2º lugar
* Danilo Papa (Master A1) – 2º lugar
* Fernando Borrasca (Master B1) – 2º lugar
* Ana Júlia (Sub-23) – 2º lugar
* Isabela Schuster (Sub-23) – 3º lugar
* Bruno Eduardo (Sub-23) – 3º lugar
* Diogo Mais (Master B1) – 3º lugar
* Wilian Santos (Master A1) – 4º lugar
* Victor Gabriel Júnior – 4º lugar
* Thiago Ranolfi (Elite) – 5º lugar
O próximo compromisso do grupo já está confirmado: os ciclistas participarão do Circuito Boa Vista, em Joinville (SC), no dia 14 de junho, uma das competições mais tradicionais do Sul do Brasil.