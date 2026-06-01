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ESPORTE

Arapongas obtém múltiplos pódios em competições de ciclismo

Eventos aconteceram no domingo (31) no Noroeste do Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 13:39:05 Editado em 01.06.2026, 13:38:58
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Arapongas obtém múltiplos pódios em competições de ciclismo
Autor Time de ciclismo em Arapongas - Foto: Reprodução

A equipe de ciclismo de Arapongas registrou desempenho expressivo no domingo (31) durante a 2ª etapa do Campeonato Paranaense e a 3ª etapa da Copa Cianorte de Ciclismo – prova válida pelo ranking nacional.

-LEIA MAIS: Arapongas abre 26ª Queima de Estoque nesta quarta-feira (03), na Estação Milene

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O percurso foi considerado extremamente exigente pela comissão técnica e pelos atletas. Nas categorias masculinas Elite, Sub-23, Junior, Master A1 e Master B1, foram 100 km de prova, enquanto as categorias Elite/Sub-23/Junior/Master C1 e Master D1 femininas percorreram 50 km.

Apesar das dificuldades do circuito, os araponguenses conquistaram colocações de destaque no pódio final.

CONFIRA:

* Catharine Ehrmann (Elite e Sub-23) – 1º lugar (em ambas as categorias)

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* Reinaldo Gussi (Master D1) – 2º lugar

* Danilo Papa (Master A1) – 2º lugar

* Fernando Borrasca (Master B1) – 2º lugar

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* Ana Júlia (Sub-23) – 2º lugar

* Isabela Schuster (Sub-23) – 3º lugar

* Bruno Eduardo (Sub-23) – 3º lugar

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* Diogo Mais (Master B1) – 3º lugar

* Wilian Santos (Master A1) – 4º lugar

* Victor Gabriel Júnior – 4º lugar

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* Thiago Ranolfi (Elite) – 5º lugar

O próximo compromisso do grupo já está confirmado: os ciclistas participarão do Circuito Boa Vista, em Joinville (SC), no dia 14 de junho, uma das competições mais tradicionais do Sul do Brasil.

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ARAPONGAS Campeonato Paranaense Ciclismo Competição de Ciclismo Copa Cianorte desempenho esportivo
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