Arapongas notifica 35 novos casos confirmados de dengue

O último Boletim da Dengue, realizado no dia 2 à 8 de maio, demonstra que Arapongas registra 415 notificações; 35 casos confirmados –17 desses, adquiridos dentro do município e 18 casos importados; 73 em investigação e 307 com resultados negativos.

Na semana anterior, a cidade registrava 30 casos positivos. Em todo o Paraná, são 69.609 notificações; sendo 14.843 confirmados; e 19 óbitos.

CUIDADOS – O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, reitera os cuidados e atenção redobrada de toda a população. “ Precisamos ter atitudes diárias, que eliminem todo tipo de criadouro do mosquito. Eliminar água parada, fazer a limpeza frequente do quintal, além de outros cômodos que possam vir acumular água, atrás das geladeiras, por exemplo. Nossas equipes executam as fiscalizações e bloqueios, contudo, a população também precisa fazer a sua parte”, frisa.