Arapongas não registra mortes por covid há uma semana

Arapongas divulgou nesta quinta-feira (7), o boletim epidemiológico sobre os casos e mortes causados pela Covid-19. Os dados semanais são do dia 27 de março a 2 de abril. O novo informativo demonstra uma queda do número de pessoas contaminadas nos últimos 7 e nos últimos 30 dias.

Conforme o boletim, a cidade não registra mortes por covid há uma semana. Já nos últimos 30 dias, foram contabilizados seis óbitos. A taxa de transmissão apresentou uma queda nesta semana.

Entre as análises realizadas, comparadas com a semana anterior (20 a 26 de março), destacam-se a redução do número de casos nos últimos 7 dias em 5,26% (39 para 36) e redução do número de casos nos últimos 30 dias de 37,59% (1.176 para 734).

Ainda de acordo com a saúde de Arapongas, houve um aumento no percentual de curados, que subiu de 98,06% para 98,09%. O boletim também mostra que houve o crescimento no total de pessoas que já contraíram o Covid-19, que subiu 0,11% (34.452 para 34.488). A taxa de transmissão do vírus, conforme a saúde de Arapongas, foi de 0,78 para 0,77.