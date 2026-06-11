Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
MAUS-TRATOS

Arapongas multa em mais de R$ 3,5 mil responsável por abandonar cachorro

Ocorrência segue sendo acompanhada de perto e pode gerar outras sanções

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 09:32:44 Editado em 11.06.2026, 09:32:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Arapongas multa em mais de R$ 3,5 mil responsável por abandonar cachorro
Autor Responsável pelo cachorro foi multado pela Prefeitura - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Arapongas, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA) e de Segurança Pública e Trânsito (SESTRAN) e Guarda Municipal - Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), aplicou, nesta semana, uma multa de mais de R$ 3,5 mil ao responsável pelo abandono de um cachorro que estava sendo mantido em via pública, na região da Zona Sul do município.

-LEIA MAIS: Cachorro é resgatado de fosso em empresa desativada em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o GDA, a ação foi motivada por reiteradas denúncias da população e diversas fiscalizações promovidas pela equipe, que inicialmente buscou solucionar a situação por meio de orientações à pessoa responsável. No entanto, diante da persistência da irregularidade e das condições inadequadas de bem-estar às quais o animal estava submetido, foi necessária a aplicação da penalidade administrativa.

Durante as diligências, verificou-se que o cão permanecia exposto a riscos de acidentes de trânsito, possíveis ataques a pessoas e à privação de água e alimentação adequadas, configurando situação incompatível com os princípios de guarda responsável e bem-estar animal.

O GDA segue monitorando o local e, caso a irregularidade persista, poderão ser adotadas outras providências legais cabíveis, além das sanções administrativas já aplicadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale ressaltar que as multas ambientais relacionadas a casos de maus-tratos e abandono de animais possuem valor inicial de R$ 3.591,90, podendo ser acrescidas de outras penalidades previstas na legislação vigente.

O GDA e a SEASPMA destacam que abandonar ou negligenciar um animal é crime e gera responsabilização administrativa, civil e criminal.

CONTATO

Em caso de denúncias, esclarecimentos ou dúvidas, entre em contato com a SEASPMA pelos telefones (43) 3902-1194 ou 3902-1196, ou pelo WhatsApp: (43) 3902-1089. Já o contato da Guarda Municipal é através do 153. Denúncias ambientais podem ser pelo site oficial do município em https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/denuncias-ambientais/detalhar/1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abandono de animais bem-estar animal denúncias ambientais GUARDA MUNICIPAL MAUS TRATOS ANIMAIS multas ambientais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV