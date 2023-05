Arapongas: mulher é agredida com cabo de vassoura pelo marido bêbado

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 14h40, a Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada para atender um caso de violência doméstica no Conjunto Piacenza. A mulher teria sido agredida pelo marido embriagado.

De acordo com informações das autoridades, o agressor apresentava sinais visíveis de embriaguez, além de fala arrastada e um forte odor alcoólico. A vítima relatou que foi havia sido agredida com um cabo de vassoura após uma discussão.

A mulher apresentava várias escoriações pelo corpo e relatou, ainda, que no dia anterior, quinta-feira (25), o marido também teria fraturado seu braço esquerdo. A vítima foi encaminhada para receber atendimento médico.

Posteriormente, marido e esposa foram levados para a 22ª Subdivisão de Polícia Militar para as providências cabíveis.

