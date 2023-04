Arapongas: mulher com criança de colo é ameaçada com faca no pescoço

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As ocorrências foram registradas em Arapongas

Uma equipe policial foi acionada, por volta das 22h15, para comparecer no Conjunto Araucárias, em Arapongas, pois uma mulher, de idade não divulgada, estava sendo ameaçada de morte pelo marido.

continua após publicidade .

A vítima, que estava com uma criança de colo, correu para a via pública para pedir ajuda aos vizinhos.

Assim que a PM chegou ao endereço, conversou com a mulher. Ela relatou que, quando estava em casa, seu companheiro quebrou alguns objetos, pegou uma faca e a colocou em seu pescoço, dizendo que iria matá-la. O homem estava sob efeito de entorpecentes.

continua após publicidade .

Ainda conforme a vítima, havia uma medida protetiva contra o marido.

- LEIA MAIS: Homem é preso após correr atrás do próprio pai com faca, em Arapongas

A força de segurança localizou o suspeito e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil.

continua após publicidade .





Outra ocorrência

Mulher é agredida pelo marido na madrugada desta sexta-feira

Por volta das 03h35 da madrugada desta sexta-feira (7), a polícia teve que retornar ao Conjunto Araucárias, pois outra mulher estava sendo agredida pelo marido.



No local, a equipe localizou a vítima na varanda da casa. Ela explicou que seu marido é caminhoneiro e que chegou de viagem nessa quinta-feira, por volta das 21h. Ainda conforme ela, seu companheiro aparentava estar embriagado.

continua após publicidade .

O homem a ofendeu e a ameaçou. Inclusive, ele a empurrou contra o chão no momento em que estava com o filho do casal no colo. A criança e a mulher não ficaram feridos.

Logo na sequência, ela se trancou no quarto com o filho. Neste momento, o agressor pegou o carro da família, um Fiat Palio, e saiu de casa.

Mesmo longe, o homem continuou a ameaçar a companheira por meio de mensagens. Ele também afirmou que bateu o veículo e que retornaria para a residência a pé para matá-la.

Com medo do que poderia acontecer, a vítima chamou a polícia e foi encaminhada à casa de abrigo às mulheres vítimas de violência doméstica, chamada “Refúgio das Marias”, onde ela e o bebê permanecem.

Até o momento, o autor das agressões não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News