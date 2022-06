Arapongas: motociclista morre após bater em caminhão

Da Redação

Um motociclista morreu no final da tarde desta sexta-feira (3) após acidente de trânsito em Arapongas. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor de uma motocicleta Honda Titan se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão da marca Volvo na Rua Tetraz por volta das 17 horas.

Os socorristas do Samu chegaram a atender a vítima com vida, mas o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo dentro da ambulância. Até a publicação dessa matéria, ele não havia ainda sido identificado.

Segundo o Samu, o motociclista tem por volta de 45 anos de idade. O corpo do homem foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois será levado pelo Instituto Médico Legal (IML).