Arapongas: morador de rua leva dois tiros e fica em estado grave

Um morador de rua está em estado grave após levar pelo menos dois tiros, na madrugada deste sábado (2), em Arapongas, no norte do Paraná. A tentativa de homicídio foi registrada em frente a um estabelecimento comercial da Rua Rouxinol, na Vila Aparecida, e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar (PM). Além do morador de rua, outras duas pessoas que estavam no local foram atingidas de raspão.

Conforme relato de testemunhas, o autor seria um homem de estatura mediana, vestido com moletom branco de capuz, que chegou no local por volta das 3h40 e fez vários disparos. O morador de rua foi atingido no peito e na perna e encaminhado em estado grave ao Hospital Norte do Paraná (Honpar). As outras vítimas atingidas de raspão foram socorridas no local pelo Samu.

Ainda segundo as testemunhas, o autor fugiu sentido a Rua Canindé e até a publicação desta reportagem, ele não havia sido preso. A Polícia Civil investiga o caso e procura imagens de câmeras que possam auxiliar na elucidação do caso.

