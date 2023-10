Arapongas mantém sua economia sempre em crescimento, diz Onofre

O município de Arapongas completa nesta terça-feira, 10 de outubro, 76 anos de emancipação política e administrativa. A cidade está em festa em função do seu aniversário, com uma programação de shows artísticos e culturais e muita gastronomia.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Antes de pássaros, ruas de Arapongas tinham outros nomes; veja quais

Para o prefeito Sérgio Onofre da Silva (PSD), esta é uma data muito importante, porque o município representa hoje uma das principais economias do Paraná. Ele assinala que Arapongas vem se mantendo em 12º lugar na economia do Estado e neste ano se destacou também em primeiro lugar na geração de emprego. “Arapongas é um município em constante crescimento econômico”, diz, ao se referir ao fortalecimento das empresas já existentes e a várias outras que têm se instalado na cidade nos últimos anos.

continua após publicidade

O prefeito cita o novo parque industrial implantado no município, inclusive atraindo empresas fora do ramo tradicional de móveis, entre elas uma de cosmético, que já está em fase de instalação. “Eu posso dizer que Arapongas está crescendo e a tendência é crescer mais ainda do que vinha crescendo nos últimos anos”, assegura.

Para Sérgio Onofre, os araponguenses têm muito a comemorar, não só em relação à geração de emprego e renda, como também na expansão de outros setores, como na saúde, onde está sendo entregue um novo hospital regional.

Além disso, conforme assinala, “Arapongas é um canteiro de obras, que vem sendo uma constante há sete anos. “Estamos com mais de R$ 500 milhões investidos em obras em todos os cantos da cidade e em todas as áreas. E só para lembrar: nós não fazemos uma obra só na educação ou só na saúde ou só na habitação. Em todas as áreas o araponguense tem sido bem assistido com a administração pública o que é um dever e uma obrigação nossa”, assinala. “Aqui em Arapongas, graças a Deus, o imposto que o araponguense paga ele pega de volta com as infraestruturas que a gente acaba construindo para atendê-lo”, completa.

continua após publicidade

O prefeito Sérgio Onofre prefere não especificar quais projetos ou obras principais de seu mandato. “O maior investimento da administração pública é no ser humano, no cidadão. É isso que a gente tem feito, por exemplo, nas áreas de saúde e educação”, comenta.

“Na área de educação nós temos investido muito. Nossas crianças todas têm uniformes, tênis, têm uma merenda de primeira qualidade, e têm a robótica que implantamos em 2017. Isso vem fazendo a diferença na educação araponguense. Temos nossas escolas militares com tempo integral. Tudo isso vem nos ajudando a ter uma educação de qualidade e um futuro muito próspero para o nosso município”, comenta.

Mandato será finalizado com obras

continua após publicidade

Apesar de já estar no seu segundo mandato consecutivo de prefeito em Arapongas, Sérgio Onofre assegura que não está pensando em dar um recuo nos seus projetos administrativos nesta reta final, antes de deixar o cargo. ‘Uma administração municipal não pode parar só porque está terminando o mandato. Nós queremos trabalhar até o último dia e fazer obra até o último dia. Nossa meta é continuar fazendo obras que venham atender à nossa população”, garante o prefeito.

Segundo ele, hoje Arapongas tem sete obras para inaugurar, citando entre elas dois Centros de Convivência do Idoso (CCIs), o Condomínio do Idoso (em fase de construção) e o Centro de Detenção Provisória (CDP), que já está pronto.

Em relação à terceira idade, Onofre observa que, além do condomínio e dos dois CCIs para inaugurar, Arapongas tem mais dois CCIs já em funcionamento. “Isso é um sinal de que nós atendemos as crianças e os nossos idosos em nosso município”, completa.

O município de Arapongas, no norte do Paraná, completa neste dia 10 de outubro, 76 anos de emancipação política e administrativa. tnonline

Siga o TNOnline no Google News