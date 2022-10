Arapongas mantém esquema de segurança para o 2º turno das eleições

Da Redação

No domingo (30), eleitores de 5.570 cidades do Brasil vão às urnas

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) de Arapongas, informou nesta quinta-feira, 27, que vai manter o esquema de segurança para o 2º turno das Eleições – que acontece neste domingo (30). Assim como no 1º turno, o secretário da pasta, Paulo Argati, garantiu a participação de 90 agentes, entre policiais militares e membros da Guarda Municipal, patrulhamento nas vias públicas, em todos os locais de votação e após o fim do período de votação. “As ações integradas entre as Forças de Segurança vão permitir que tudo ocorra de maneira ordeira, garantindo o direito de cidadãos e cidadãs durante o domingo de eleição. Novamente esperamos que seja um dia sem tumultos e de respeito à democracia”, salienta Argati.

Entre as solicitações passadas para as forças de segurança está a de auxiliar no cumprimento das alterações na Resolução 23.669, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Artigo 116, ficou estabelecido que na cabine de votação é vedado à eleitora ou ao eleitor portar aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadoras e equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, ainda que desligados. Além disso, pessoas portando armas de fogo que não estejam em serviço junto à Justiça Eleitoral não podem se aproximar a menos de 100 metros das seções eleitorais. Ou seja, votar com armas também não pode.

O horário de votação foi unificado e seguirá a hora oficial de Brasília: das 8h às 17h. No Acre, a votação acontece das 6h às 15h do horário local. Em 11 municípios do Amazonas, que seguem o fuso do Acre, a votação também começa às 6h e termina às 15h do horário local: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Nos outros 51 municípios do Amazonas, a votação vai das 7h às 16h do horário local. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação também vai das 7h às 16h do horário local. Já em Fernando de Noronha (PE), ela vai das 9h às 18h também do horário local. Tudo isso para coincidir com o horário de Brasília.

