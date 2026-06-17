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Arapongas mantém 50 casos confirmados de dengue e um de Chikungunya em 2026

O Estado registra 54.284 notificações, 5.129 casos confirmados e 02 óbitos em decorrência da dengue

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 15:06:21 Editado em 17.06.2026, 15:06:17
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Arapongas mantém 50 casos confirmados de dengue e um de Chikungunya em 2026
Autor Não há registro de óbitos - Foto: Divulgação/Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta quarta-feira (17) o Informe Epidemiológico da Dengue de 07 a 13 de junho de 2026. Segundo os dados repassados por meio do Controle de Endemias, Arapongas contabiliza 1.436 notificações, e mantém 50 casos positivos, 37 adquiridos no município e 13 importados. Houve 1.378 negativos e oito casos em investigação. Não há registro de óbitos.

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O informe traz um caso confirmado, um negativo e três notificações de Chikungunya, que também é transmitida pelo Aedes aegypti.

O coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini, lembra que, com as recentes chuvas, a população precisa ficar atenta para não deixar focos de água parada. Pardini ressalta também que a Prefeitura continua monitorando os pontos de descarte irregular, que podem favorecer a proliferação do Aedes aegypti.

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O Estado registra 54.284 notificações, 5.129 casos confirmados e 02 óbitos em decorrência da dengue.

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