Arapongas: Lojas terão horário especial para o Dia das Mães

Nesta segunda-feira (02), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), divulgou que o comércio da cidade irá atender até às 21h, na quinta-feira (05) e sexta-feira (06).

Definido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina e Região (Sindecolon), o horário especial pretende facilitar as compras dos presentes para o Dia das Mães, comemorado no domingo, 08 de maio. No sábado (07), as lojas funcionam das 09h às 18h.

Para estimular ainda mais as vendas, lojas de Arapongas e de todo o Paraná oferecem aos consumidores dezenas de prêmios, através da campanha Amor em Essência - Dia das Mães e dos Namorados. Entre eles: vales-compra, aparelhos de tevê, smartphones, motos Honda Biz e um automóvel Fiat Argo.



Para concorrer, você precisa fazer suas compras nas empresas identificadas e preencher os cupons disponibilizados. Desta vez, haverá dois sorteios: um exclusivo para consumidores de Arapongas, no dia 1º de julho, com vales-compra, e outra disputa em nível estadual, no dia 14 de julho – com as tevês, os celulares, as motos e o carro.

Amor em Essência é coordenada pela Associação Comercial do Paraná (ACP), com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) e dezenas de outras entidades de classe em todo o Estado.





