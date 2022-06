Arapongas libera 4ª dose para pessoas a partir de 40 anos

Da Redação

A 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose)

Arapongas abre nesta terça-feira (21), a aplicação da 4ª dose (segunda dose de reforço) para as pessoas com mais de 40 anos. A 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose).

Conforme orienta a Sesa, a nova dose deve ser aplicada com vacinas da plataforma de mRNA (Comirnaty/Pfizer) ou vetor viral (Janssen ou AstraZeneca). Mulheres grávidas ou puérperas devem receber preferencialmente o imunizante da Pfizer, e, caso não haja disponibilidade, poderá ser utilizada a vacina CoronaVac.

As orientações também são válidas para pessoas imunocomprometidas. Os demais grupos também seguem recebendo a vacina anticovid. São eles: - imunossuprimidos acima dos 18 anos (4ª dose); todos os profissionais da saúde (4ª dose); adolescentes de 12 a 17 (3ª dose); população em geral 18 a 49 anos (3ª dose); público infantil – de 5 a 11 anos (1ª e 2ª dose).

LOCAIS

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280)

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (Rua Iratauá esquina com Albatroz Real)

-Aos sábados e domingos: Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas).

Horário: 14 às 20 horas.