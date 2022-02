Da Redação

Arapongas lançará Plano de Segurança Pública na quinta (03)

A Prefeitura do Município de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Setran) e Forças de Segurança, apresenta, na próxima quinta-feira (03), o Lançamento do Plano Municipal de Segurança Pública 2022 e também as estatísticas da criminalidade registradas em 2021.



continua após publicidade .

A solenidade vai acontecer no auditório municipal, com a presença do prefeito, Sérgio Onofre, secretário de Segurança, Paulo Argati e demais autoridades.

O Plano Municipal de Segurança Pública concentra atividades conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança, a partir de base de dados e informações sobre os índices de criminalidade, que servirão como parâmetro na adoção de planejamentos estratégicos a serem desenvolvidos em conjunto pelos órgãos responsáveis.

continua após publicidade .

Evento: Lançamento Plano Municipal de Segurança Pública 2022

Data: 03 de fevereiro de 2022

Horário: 9h30min

continua após publicidade .

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Arapongas

Endereço: Rua das Garças, 750 – Centro, Arapongas/PR.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.