Arapongas lança sistema digital para alvará de construção

Nesta quarta-feira (08), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, anunciou que a Prefeitura Municipal da cidade passa a contar com o sistema de Licenciamento Digital de Construção (Alvará Eletrônico). Foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (Seodur) e pela Diretoria de Tecnologia de Informação (TI).

Segundo Onofre, o novo sistema segue no rumo da modernização do município. “É algo tecnológico e que vem para facilitar trâmites dentro da construção civil e diminuir prazos e burocracias. Desta forma, sempre que possível vamos buscar implementar os demais serviços públicos de maneira digital”, disse o prefeito de Arapongas.

De acordo com engenheiro da Seodur, Israel Biazon, o novo sistema facilita a consulta prévia e aprovação de projetos. “A intenção da administração pública, em especial da Seodur, é agilizar processos dentro da legislação. Começamos com a consulta prévia, alvarás e, futuramente, vamos implementar mais ações dentro no novo sistema, como o Habite-se Digital”, salientou.



Equipes de engenharia da Seodur também passarão por um treinamento para o novo sistema junto ao TI. “A vantagem do alvará digital é que ele agiliza o processo de aprovação de projetos e contribui para o início de obras, tendo em vista que o Plano Diretor de Arapongas foi atualizado. Com o crescimento do município, é importante acompanharmos as novas tendências”, disse Henrique Sanches, presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas (Asenarag).

O lançamento contou, ainda, com a presença de secretários municipais, vereadores da base aliada e demais representantes do segmento.

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas

Como acessar o novo sistema - “Licenciamento Digital de Construção”?



01- Acesse o site oficial da Prefeitura de Arapongas;

02- Clique em “Serviços Online” (do lado direito da tela);

03- Na aba “Mais acessados”, clique na opção "Consulta Prévia (Projetos)" ou "Licenciamento Digital de Construção (Alvará Digital)".





