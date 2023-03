Arapongas lança questionário para sugestões do Orçamento Municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O questionário está disponível no site oficial da Prefeitura

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), passa a disponibilizar o questionário eletrônico para coleta de sugestões do Orçamento Municipal (LDO/ LOA) de 2024.

continua após publicidade .

O questionário está disponível no site oficial da Prefeitura (clique aqui). O prazo para envio das sugestões vai até a próximo sexta-feira, dia 14 de março.





continua após publicidade .

COMO FUNCIONA?

Ao acessar o formulário, o araponguense deve preencher os dados pessoais, indicar o bairro onde mora e apontar três ações de prioridades para o Orçamento Público. Essas ações estão discriminadas por áreas de atuação: Saúde e Assistência Social; Educação; Cultura; Habitação; Obras Públicas e Meio Ambiente.

Além disso, será possível avaliar o atendimento e ações das áreas e deixar sugestões, reclamações e elogios.

Os itens mais votados serão analisados pelas Secretarias competentes e pela comissão de Planejamento e Orçamento do município. As ações aprovadas serão incluídas no orçamento 2024.

continua após publicidade .

A apresentação com o levantamento dos dados será disponibilizada no Portal da Transparência - conforme o ciclo de elaboração das peças orçamentárias.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News