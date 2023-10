Arapongas lança projeto 'Adote uma Carta do Papai Noel dos Correios'

Foi lançada nesta terça-feira, 17, a 5ª edição da Campanha “Adote uma Carta do Papai Noel dos Correios” – parceria entre a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Educação, Agências dos Correios, Vara da Infância e Adolescência, Ministério Público, AOB e Poder Judiciário.

O ato aconteceu na sede do Fórum de Arapongas, contando com a presença da secretária municipal da Educação, Cristiane Pablos Rossetti, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Arapongas, Dr. Alberto Moreira Côrtes Neto, Dr. Marcos Vinicius Pesenti, promotor da 2ª Promotoria de Justiça de Arapongas, demais representantes do poder judiciário e o gerente dos Correios de Arapongas, Émerson Rogério de Abreu.

Neste ano, o projeto vai atender 96 alunos da Escola Municipal Rural Duque de Caxias. “Vamos levar alegria para estes alunos de uma forma singela, mas muito significativa. Mais uma ação integrada e que tem dado muito certo”, mencionou Rossetti.

Assim como nos anos anteriores, os alunos escreveram cartinhas pedindo presentes ao Papai Noel dos Correios. As cartas são “adotadas” por servidores, funcionários, estagiários e colaboradores do Fórum da Comarca de Arapongas e do Ministério Público de Arapongas. “É uma iniciativa que fortalece vínculos, estimula a solidariedade e soma com a atuação e políticas públicas voltadas para as crianças”, mencionou o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Arapongas, Dr. Alberto Moreira Côrtes Neto.

A Campanha “Papai Noel dos Correios” é realizada pelas agências dos Correios da Empresa Brasileira de Correios de Telégrafos há mais de 30 anos, com cartas que realizam sonhos, espalham alegria e mudam vidas. Além de estimular a redação de cartas manuscritas pelas crianças, a campanha dissemina valores natalinos como a solidariedade.

Em Arapongas, o projeto começou em 2017; e presenteou um total de 207 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Fernandes Alher, da Escola Municipal Aricanduva e da Escola Municipal Rural São Carlos. Em 2018, a 2ª edição contemplou 39 crianças da Escola Rural Municipal José Monteiro, enquanto na 3ª edição realizada em 2019 foram presenteadas 95 crianças da Escola Municipal Colônia Esperança. Em 2022, o projeto foi retomado e atendeu 99 (noventa e nove) crianças e adolescentes das classes especiais de 9 (nove) escolas da rede municipal de educação de Arapongas.

A oportunidade contou também com uma apresentação dos estudantes atendidos pela ONG Arte e Vida, além da presença do presidente da APAE Arapongas, Luiz Sartorio.

