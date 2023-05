Arapongas lança Prêmio Gestão Escolar para toda a Rede Municipal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Evento aconteceu nesta quarta

Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou o Prêmio Gestão Escolar, durante solenidade no auditório da Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi. O ato contou com a presença da secretária da Educação, Cristiane Rossetti, gestores das instituições municipais de ensino, além da participação do professor e diretor-geral do IFPR Campus Arapongas, Thiago do Nascimento. Segundo a secretária da pasta, nesta fase a iniciativa foi apresentada aos diretores e diretoras, além de uma capacitação e abertura de inscrições.

continua após publicidade .

“Neste primeiro momento, fizemos a apresentação deste projeto que vem para melhorar e alinhar estratégias educacionais, elevando ainda mais o nível da educação, o que reflete na formação dos nossos alunos”, falou Rossetti.

O QUE É?

O Prêmio Gestão Escolar visa conhecer melhor como se dá o planejamento estratégico em cada instituição de ensino municipal (24 Escolas Municipais e 25 Centros Municipais de Educação Infantil), com a elaboração de projetos e trocas de experiências dentro da prática educativa. A iniciativa conta também com uma etapa de “Concurso”, fomentando o desenvolvimento das ações desenvolvidas nas escolas/ ou CMEI’s, de forma inovadora, com olhar direcionado a resultados cada vez mais satisfatórios.

continua após publicidade .

Por meio da Secretaria Municipal de Educação, será feita uma análise diagnóstica em todas as instituições de ensino, envolvendo toda a equipe da comunidade escolar. Os destaques serão premiados. “Vamos ouvir o corpo docente na elaboração e implementação de todo o planejamento estratégico nas escolas e CMEI’s, propondo alternativas metodológicas, a partir das reflexões coletivas”, salientou Cristiane Rossetti.

Ainda conforme a Semed, o regulamento completo do Prêmio Gestão Escolar será entregue oficialmente às instituições de ensino na próxima semana.

Siga o TNOnline no Google News