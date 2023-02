Arapongas lança o Plano Municipal de Segurança de 2023; saiba mais

Da Redação

A ação aconteceu durante uma solenidade no Cine Teatro Mauá

Na manhã desta terça-feira (31), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e outras autoridades do município lançaram o Plano Municipal de Segurança deste ano de 2023. A ação aconteceu durante uma solenidade no Cine Teatro Mauá.

O plano visa estabelecer as atividades conjuntas entre a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança. O plano traz ainda um planejamento estratégico, com mecanismos para a atuação das Forças de Segurança Pública de Arapongas, por ações independentes e integradas.

"Pelo sétimo ano, mostramos na prática que a integração das Forças de Segurança tem dado resultado”, disse o secretário de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), Paulo Argati. O prefeito reafirmou a relevância que o Plano Municipal de Segurança tem apresentado nos últimos anos. “É uma integração que dá certo. Este é um modelo que deve ser seguido na prática, sendo referência para outras cidades”, ressaltou.

Durante o evento, Sérgio Onofre falou ainda sobre o lançamento da Delegacia Cidadã e do Batalhão da Polícia Militar, a serem anunciados durante a vinda do governador Ratinho Junior, em abril. Ele também destacou outras conquistas já alcançadas dentro da área da segurança pública, como a construção do Centro de Detenção Provisória (DPC), a demolição da Cadeia Pública de Arapongas e os investimentos para o reaparelhamento da Guarda Municipal e Polícia Militar.

Por fim, o prefeito de Arapongas citou uma nova conquista do município, ainda em fase de licitação: a criação de uma Casa de Acolhida para mulheres vítimas de violência doméstica.

Para conferir todas as autoridades que estiveram presentes na solenidade de apresentação do Plano Municipal de Segurança, acesse o site da Prefeitura de Arapongas.

