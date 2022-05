Arapongas lança o Dia do Desafio 2022 nesta quarta

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), Arapongas lançou, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, o Dia do Desafio 2022. O evento propõe que as pessoas interrompam suas atividades rotineiras e pratiquem, pelo menos, 15 minutos consecutivos de qualquer atividade física.

O ato contou com a presença do prefeito da cidade, Sérgio Onofre, do secretário da pasta, Altair Sartori, e do vereador, Levi Xavier. “Temos investido no esporte da nossa cidade. Com ações que envolvam desde as crianças até os nossos idosos, através dos nossos profissionais da Secretaria de Esporte. Este desafio estimula a prática esportiva e leva saúde. Uma iniciativa muito bacana”, frisou Onofre.



Os demais locais que farão parte do evento são o Ginásio de Esporte Luiz Augusto Zin, Centro de Iniciação ao Esporte – CIE Maurinho Cassitas, Ginásio de Esporte Mateus Romera, Academia de Lutas (ALMA), Centro Social Urbano (CSU), Unopar, Escolas Municipais, Colégios Estaduais, Academias, entre outros.



Os interessados em participar do Dia do Desafio podem se cadastrar no site do SESC ou através do telefone 3902-1114. O cadastro dos participantes poderá ser feito das 00h00 às 21h00.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.