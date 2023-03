Arapongas lança edital para eleição do Conselho Tutelar; confira

Da Redação

Todos os eleitores de Arapongas podem votar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA) publicou por meio do edital nº 001/2023, a abertura da eleição para nova composição do Conselho Tutelar, mandato 2024/2028.

As inscrições para o cargo são gratuitas e estarão abertas a partir do dia 03 de abril até 28 de abril, das 08h30 às 11h e das 13h às 16:30 horas, na sede do CMDCA, localizada na Avenida Gaturamo, de segunda a sexta-feira.

Os requisitos para a inscrição e documentação constam no Edital publicado no Diário Oficial do Município. Veja o edital na íntegra. De acordo com a Prefeitura Municipal de Arapongas, o processo de habilitação dos candidatos consiste na apresentação da documentação e teste escrito, ambos de caráter eliminatório.

ELEIÇÃO

A eleição do Conselho Tutelar será realizada no dia 01 de outubro de 2023, nas dependências da Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi, das 08 às 17 horas. Todos os eleitores de Arapongas podem votar, devendo apresentar o título de eleitor acompanhado de qualquer outro documento oficial com foto.

REMUNERAÇÃO

O cargo de Conselheiro Tutelar é remunerado, atualmente, em cerca de R$ 4.134,00 e o mandato tem duração de quatro anos.

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

