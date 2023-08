Arapongas lança aplicativo "Patrulha Rural" para reforço na segurança

A Prefeitura de Arapongas lançou nesta quarta-feira (9) o aplicativo "Patrulha Rural", que reforça a segurança. O app tem como objetivo promover a redução de indicadores de criminalidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população das áreas rurais.

continua após publicidade

A ferramenta foi desenvolvida por meio da Guarda Municipal (GM), integrada à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e será operacionalizada através da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar.

- LEIA MAIS: Presidente do Sima contesta aumento do número de vereadores

continua após publicidade

O ato de apresentação do aplicativo reuniu diversas autoridades: o prefeito, Sérgio Onofre; o vice-prefeito, Jair Milani; o secretário da Segurança, Paulo Argati; e o comandante da 7ª CIPM, tenente-coronel Israel Aparecido.

"Mais uma ferramenta para ampliar a segurança. Temos um mapeamento das zonas rurais de Arapongas. A Patrulha Rural da PM de Arapongas já vem passando nessas propriedades levando orientações. Todo o acionamento será direcionado ao COPOM da 7ª CIPM. Nova ação integrada que dará bons resultados”, disse Argati.

Sérgio Onofre salientou os esforços integrados entre as forças de segurança de Arapongas com mais um passo positivo, aliando recursos tecnológicos avançados e policiamento. "Um sistema inovador e moderno. Que vem para potencializar a segurança para moradores e trabalhadores das áreas rurais. E além disso, algo que não terá custo para as comunidades rurais. Arapongas dando mais um passo positivo, com ações estratégicas integradas", reforçou.

continua após publicidade

NA PRÁTICA

Durante o lançamento, o GM João Maicon de Marques e o sargento da PM, Rafael, responsável pelo Patrulhamento Rural, fizeram uma demonstração do acionamento do aplicativo "Patrulha Rural".

Conforme explicado, a equipe da Patrulha Rural da PM tem ido nas propriedades rurais para mapeamento e orientações. Nesse momento, é feito o cadastro da propriedade e do responsável junto ao novo sistema, disponível para celulares Androids.

Após o cadastro, a equipe da Patrulha Rural solicita o aplicativo junto à GMA. Então, a equipe faz a instalação do aplicativo no celular do usuário, além de toda a configuração e testes. Em seguida, o aplicativo já fica disponível para o acionamento, que caíra diretamente na Central da PM (Copom).

continua após publicidade

COMO FUNCIONA

Para acionar, basta clicar em "Urgência - Clique aqui", seguido de “Acionar a Polícia Militar" e, por fim, clicar em "Sim". A mensagem “Polícia Militar foi acionada, proteja-se e aguarde a equipe chegar” vai aparecer na tela do celular.

Um alerta sonoro será gerado no COPOM. As equipes identificarão a localização da propriedade e o responsável pelo acionamento. A viatura mais próxima será encaminhada ao local. "Isso vem para trazer mais tranquilidade na área rural. Já temos feito todos os cadastros e orientando a comunidade rural", acrescentou o sargento PM, Rafael.

PRESENÇAS

Participaram também do lançamento demais secretários municipais, o deputado estadual, Pedro Bazana, presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Arapongas, Wesley Squilino e demais membros, Coronel QOPM Cesar Vinicuis Kogut, delegado chefe da 22ª Subdivisão de Arapongas, Dr. Maurício de Camargo e representantes de Sindicatos Rurais de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News