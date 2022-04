Da Redação

Arapongas lança a 6ª edição da Campanha do Agasalho nesta quarta

Em clima de grande entusiasmo, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), lançou oficialmente a 6ª edição da Campanha do Agasalho “Cabide não sente frio”, nesta quarta-feira (13). A ação arrecada agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam.

A abertura da campanha aconteceu no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Tia Sú, do Jardim Petrópolis, e contou com apresentações teatrais que retrataram a importância da doação. Diversas autoridades participaram do ato, como o prefeito Sérgio Onofre e a secretária de Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva. “Esta campanha trata de amor, cuidado e empatia. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, realizamos os serviços de maneira mais tímida. Para 2022, temos a expectativa arrecadar mais de 20 mil peças para as famílias neste período de inverno”, disse Ismailda.

Para Onofre, a união de esforços se faz necessária para a arrecadação de itens de inverno. “Um momento de muita alegria. Buscamos fortalecer ainda mais a campanha de arrecadação de roupas e cobertores. É muito triste uma pessoa passar frio por falta de roupa e, infelizmente, ainda é a realidade de muitas. Por isso, nossa campanha vem ao encontro das necessidades das famílias mais carentes. Contamos com a colaboração de todos”, mencionou.

Como participar?

As arrecadações para a Campanha do Agasalho “Cabide não sente frio” serão realizadas até o dia 30 junho. As caixas coletoras personalizadas com o tema da campanha estarão disponíveis em vários locais, como no Paço Municipal; CCI’s, escolas municipais; CMEI’s; CRAS; UBS’s; comércios; empresas, etc. A Semas disponibilizará também pontos de coletas itinerantes nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) – com datas e horários a serem divulgados no decorrer da campanha.

Conforme o número de arrecadações, a Semas anunciará as datas e horários para a retirada das doações. Todas devem acontecer nos três Centros de Convivência do Idoso (CCI’s).

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3902-1335/3902-1264 – Semas.

A abertura da campanha contou com a presença da diretora da Semas, Leoni Arruda Milani, dos vereadores Toninho da Ambulância, Zé Maria, Marilsa Staub e Meyre Farias, além dos alunos do CMEI Ana Paucic, Escola Municipal Papa João Paulo II.





